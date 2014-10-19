В Киев из хаджа по святым местам вернулись украинские мусульмане

Вторая группа украинских паломников (около шестидесяти человек) вчера прибыла в столицу страны рейсом из иорданского Аммана. Об этом сообщает Islam.in.ua.

В аэропорту Борисполя их встречали родственники, друзья и знакомые. Для того чтобы лично поздравить украинских мусульман с совершением одного из столпов ислама в аэропорт приехал и муфтий ДУМУ “Умма” Саид Исмагилов.

По словам Саида-хазрата, возвращение паломников на родную землю - весьма значимое событие, хотя обычно они с грустью покидают священные места Мекки и Медины.

“Но мы рады, что представители мусульманской общины Украины, несмотря на все сложности, смогли совершить хадж в этом году и благополучно вернуться домой” - подчеркнул муфтий.

Группу украинских паломников на протяжении всего хаджа в качестве координатора сопровождал заместитель муфтия ДУМУ “Умма” шейх Имад Абу Ар-руб.

“Конечно в этом году хадж отличался от предыдущих лет, но, хвала Всевышнему, все прошло без каких-либо проблем. Все паломники из Украины придерживались нашей общей программы, что очень важно при совершении паломничества” - сказал он по прилету в аэропорт Борисполь.

Мусульмане Украины отправились к священным городам Мекки и Медины 27 сентября, а 3 октября, во время стояния на горе Арафат, молились за мир и благополучие в Украине.