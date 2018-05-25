7 фактов, которые христиане должны знать об Исламе

Редакция «УНИАН-Религии» подготовила подборку фактов, которые христиане должны знать об Исламе, по материалам англоязычного сайта The Gospel Coalition.

1. «Мусульманин» и «араб» — это разные вещи.

«Мусульманин» - это термин обозначающий религиозную принадлежность человека, исповедующего Ислам. «Араб», наоборот, термин относящийся к этнолингвистической принадлежности. Араб — это человек, который вырос в обществе людей, разговаривающих на арабском языке. Это правда, что Ислам берет начало среди арабских государств и Коран был написан на арабском языке. Тем не менее, исторически сложилось так, что арабы входили в состав древних Православных христианских церквей. С другой стороны, Ислам распространился далеко за пределы арабского мира, и сейчас большинство мусульман не являются арабами.

2. Слово «Ислам» означает «покорность».

Мусульманин это тот, кто покорный Богу. Мусульманская доктрина о Боге и поклонении Ему основана на учении Мухаммада. Таким образом, мусульмане верят в то, что «Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его».

3. Есть две главных мусульманских конфессии.

Два главных течения в мусульманстве — это сунниты и шииты. Сунниты являются наиболее распространенными и составляют около 85% от числа всех мусульман. Разделение произошло в первом поколении мусульман после смерти Мухаммада. Причиной раскола были споры о том, кто должен стать преемником пророка и возглавить исламское сообщество.

4. Исламское вероучение можно коротко обобщить как веру в Единого Бога, Его пророков, Его книги, Его ангелов, Его постановления и последний суд.

Ислам учит что люди рождены духовно нейтральными, но вполне способными к всецелому послушанию Богу и что они остаются такими же, даже если имеют личные прегрешения. Следовательно, требования ислама к человеку — просто инструкция для жизни. В этой религии нет спасителя, а есть только пророки.

5. Ислам учит, что Иисус был великим пророком.

Ислам утверждает, что Иисус был рожден от девы, прожил безгрешную жизнь, совершил множество чудес и должен прийти во второй раз в конце времен. Он даже называется Словом Аллаха. Тем не менее Его божественность отрицается, а утверждение, что Он «Сын Божий» отвергается как кощунственное. Также, согласно большинству взглядов, отвергается тот факт, что он умер кресте, а был взят на небо, не испытав страданий и смерти. Ислам категорически отвергает концепцию заместительной жертвы.

6. Исламское вероучение основано на Пяти Столпах Ислама.

Они состоят из исповедания веры (Нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад пророк Его), молитвы (ритуальная молитва с поклонами, совершаемая пять раз в день в направлении Мекки), милостыни (в некоторых мусульманских странах принятые как официальный налог), пост (мусульмане постятся на протяжении месяца Рамадана согласно лунному календарю, и в этот период не принимают пищи и питья в течении дня, но этот запрет снимается с заходом солнца), и паломничества (паломничество в Мекку, которое каждый мусульманин должен совершить хотя бы раз на протяжении своей жизни).

7. Подавляющее большинство мусульман не имеет отношения к терроризму.

Религиозные законы ислама на самом деле не разрешают умышленное убийство. Под запрет также попадает и самоубийство. Эти вещи не запрещаются только в незначительном меньшинстве мусульман, и это меньшинство как раз и участвует в террористической деятельности.

Перевод с английского – Роман Мельник, для «УНИАН-Религии».