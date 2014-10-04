Сегодня в первый день праздника Курбан-байрам в Симферополе откроют новую мечеть

Сегодня в микрорайоне Белое-6 Симферополя откроют новую мечеть, сообщает Духовное управление мусульман Крыма.

Открытие мечети приурочено к первому дню мусульманского праздника Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения). Перед торжественным открытием состоится первый праздничный намаз.

"Мечеть строилась более 10 лет. Жители микрорайона Белое-6 собирали средства своими усилиями и поэтапно строили здание мечети, занимались оформлением необходимых документов. Мечеть способна вместить до 150 человек. Мусульмане надеются, что в будущем им удастся собрать средства и построить также минарет мечети", — говорится в сообщении ДУМК.

Праздник Курбан-байрам объявлен в Крыму выходным днем. В связи с тем, что первый день праздника попадает на субботу, 4 октября, выходной день перенесен на понедельник, 6 октября.

РИА Новости