100-летняя мечеть Севастополя нуждается в срочном ремонте

Единственная соборная мечеть Севастополя, которой в этом году исполнилось 100 лет, нуждается в срочном ремонте крыши.

Об этом сообщает пресс-служба духовного управления мусульман Крыма.

«Крыша мечети давно протекает, ее удавалось починить своими усилиями, однако, после сильных ливней, прошедших в Крыму в середине сентября, кровля пришла в непригодность», - сообщает пресс-служба.

По данным ДУМК, требуется полная замена крыши, ремонтные работы оцениваются в 20 тысяч долларов.

В связи с этим мусульманская община Севастополя призывает всех неравнодушных оказать помощь на ремонт. Средства собирают в мечети.

Согласно архивным справкам, мечеть в Севастополе строилась под руководством имама мусульманской общины Ак-Яра, нижегородского татарина Юсуфа Рахимова на средства императора Николая II.

Первый намаз в севастопольской мечети в 1914 году провел крымскотатарский просветитель Исмаил Гаспринский.

В 1938 году здание мечети использовали, как склад Черноморского флота.

В 1948 году большевики разрушили купол мечети и снесли минарет.

Севастопольская мечеть была вновь возвращена мусульманской общине города лишь в 1994 году. В 1995 году при финансовой помощи Турции мечеть была реставрирована, в 2000 году был заново выстроен минарет.