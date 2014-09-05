Египетский институт по фетвам обнаружил экстремизм в танце живота

Государственный религиозный орган Египта Дар аль-ифта аль-мисрийя (Институт по фетвам) рекомендовал снять с эфира одного из кабельных каналов страны конкурс танца живота. Местные богословы считают, что он "развращает нравы" и служит целям экстремистов.

По информации телеканала Al-Arabiya, заявление Института появилось спустя два дня после показа первого эпизода шоу "Танцовщица". "Передача - часть кампании по разрушению морали верующих Египта. Шоу служит целям экстремистов, использующих такие темы для оправдания тезиса о том, что общество борется с религией", - говорится в заявлении, текст которого приводит РИА "Новости".

Как отмечает в своей информации о конкурсе NEWSru Israel, египетские консерваторы выступают против традиционного вида искусства, история которого насчитывает множество столетий. При этом позицию института по фетвам поддерживает и профессор авторитетнейшего исламского учебного заведения - каирского университета аль-Азхар Ахмад Карима, заявивший, что шариат запрещает танцы живота.

По информации портала IslamToday, египетский институт по фетвам является одним из наиболее влиятельных религиозных учреждений в исламском в мире. Организация Объединенных Наций недавно высоко оценила роль Института в укреплении мира, отказе от нетерпимости и разрешении конфликтов. В ООН была также отмечена его приверженность к защите прав человека.

По материалам newsru.com