В Саудовской Аравии предлагают перезахоронить тело пророка Мухаммеда

Саудовский богослов доктор Али бин Абдул-Азиз из Исламского университета имама Мухаммада ибн Сауда представил на рассмотрение властей Саудовской Аравии предложение перезахоронить основателя ислама – пророка Мухаммеда. Обоснованию этой инициативы посвящена 61 страница документа, сообщает NEWSru.

Гробницу предлагается перенести из расположенной в Медине мечети Масджид аль-Набави, которая считается второй святыней ислама. Помимо Мухаммеда, под ее куполом покоятся халифы Абу-Бакр и Умар. Святыня особо почитается мусульманами-шиитами.

Ученый предлагает перенести могилу пророка на историческое кладбище аль-Баки, где покоятся многие члены его семьи, включая отца. Там останки должны быть захоронены анонимно. Предусматривается также снос значительной части Масджид аль-Наваби.

Другой ученый богослов – доктор Ирфан аль-Алауи считает, что снос святыни резко усилит напряженность между суннитами и шиитами, а также лишит ислам одной из его святынь. По его мнению, предложение свидетельствует о нарастании в Саудовской Аравии идеологии радикального ваххабизма: с точки зрения ваххабитов, поклонение гробнице пророка – проявление идолопоклонничества, которое необходимо пресечь.

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