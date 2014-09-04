В Киеве открылась мусульманская общеобразовательная школа

В Исламском культурном центре Киева начала работу частная гимназия «Наше будущее». Как сообщает “Ислам в Украине”, образование в новом учебном заведении будет соответствовать государственной общеобразовательной программе с углубленным изучением иностранных языков (английский, арабский), наличием уроков этики и народных традиций.

Гимназия является полупансионом; учащиеся будут получать халяльное питание и возможность оставаться после занятий на группе продленного дня.

В данный момент это единственная основанное мусульманами общеобразовательное учебное заведение в Киеве. Вместе с тем обучаться в гимназии могут не только мусульмане, но и представители других конфессий.

Особенностью школы является максимальное внимание каждому ученику: количество детей в одном классе колеблется от 5 до 15. К педагогам, помимо высокой профессиональной квалификации, дополнительное требование: максимально помочь каждому ребенку раскрыть свой индивидуальный и творческий потенциал.

В настоящее время в гимназии оформлены более 40 учеников, однако многие мусульманские семьи заинтересовались проектом и рассматривают возможность перевести туда своего ребенка либо в этом, либо в следующем учебном году. Помимо арабского языка, дети смогут факультативно изучать Коран, сообщили в администрации гимназии.