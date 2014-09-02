Мусульмане Крыма смогут поехать в Хадж, если подадут документы до 5 сентября
15:10, 02 сентября 2014Ислам
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Мусульмане Крыма смогут совершить паломничество к священным местам Мекки - Хадж. Как сообщает Духовное управление мусульман Крыма, срок подачи документов истекает 5 сентября.
По данным отдела по организации Хаджа Духовного управления мусульман Крыма, по состоянию на 2 сенября в ДУМК поступило около 150 обращений, подано уже более 90 пакетов документов. Всего для Крыма выделено 140 квот.
По завершению приема документов, в Муфтияте Крыма пройдет однодневная лекция-семинар для мусульман, подавших заявку на совершение Хаджа. В ходе семинара мусульманам расскажут, как правильно совершить Хадж, какие обряды необходимо выполнить и дадут практические советы для будущих паломников.
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