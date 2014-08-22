В Крыму создано Центральное духовное управление мусульман Крыма – Таврический муфтият.

Как сообщает РИСУ, соответствующее решение было принято на съезде мусульман в Симферополе при участии ста делегатов.

В создании нового муфтията оказал содействие глава Центрального духовного управления мусульман России муфтий Талгат Таджуддин.

Между тем, на полуострове уже функционирует некоммерческая централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК), которая объединяет и представляет интересы мусульман Крымского полуострова.

Духовное управление имеет официальный сайт www.qmdi.org, свой печатный орган, издает журналы и разные книги об Исламе и исламской культуре. Также под его руководством строятся мечети, возводятся минареты, возвращаются отнятые советской властью культовые объекты, открываются медресе и школы хафизов (знатоков Корана).

В настоящее время в структуру ДУМК входит более 350 мусульманских общин, более 300 мечетей и 5 медресе. Муфтият Крыма ежегодно организует поездки в хадж и умру.