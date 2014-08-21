В Донецке в купол соборной мечети попал артиллерийский снаряд

В купол соборной мечети Донецка попал артиллерийский снаряд. Об этом сообщил Муфтий ДУМУ «Умма» Саид Исмагилов на своей Фейсбук странице.

«Поскольку купол цельнолитой, то, видимо, придется менять весь. Ну это после войны специалисты оценят. Хорошо, что не рухнул, и хорошо, что не попали в минарет. Если бы рухнул минарет, то он бы и проломил купол, и стены», - пишет муфтий.

Мечеть расположена в районе аэропорта, который постоянно обстреливается. Поэтому с самого начала боевых действий закрыта.

Официальное открытие мечети «Ахать Джами» состоялось 3 сентября 1999 года. Мечеть «Ахать-Джами» была первой, построенной в Донбассе.

Мечеть «Ахать-Джами» является местом массового празднования Курбан-байрама мусульманами Донецка.

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