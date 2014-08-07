В Палестине заявляют о намеренных ударах израильской стороны по мечетям

Число атакованных военными Израиля мечетей в Газе растет. Об этом сообщает сайт Islam-today.

По мнению палестинской стороны, речь идет о целенаправленных ударах по местам религиозного предназначения.

Так если по состоянию на 3 августа были подвергнуты разного рода разрушениям 118 мечетей, то, по данным Министра вакфов Палестины Юсуфа Доиса, на 4 августа повреждена уже 161 мечеть. При этом 41 мусульманский храм был разрушен полностью, 120— частично.

Жители анклава заявляют, что речь идет о преднамеренных атаках мечетей, чаще всего во время проведения намаза.