Мусульмане сегодня празднуют завершение Рамадана.

Как сообщает «Ислам в Украине», сегодня в мечети обновленного Исламского культурного центра Киева соберутся более 2 тысяч верующих, чтобы вместе осуществить праздничную молитву и принять участие в других мероприятиях по случаю праздника завершения поста в месяц Рамадан — Ид аль-Фитр.

По словам организаторов, среди почетных гостей будут дипломаты мусульманских стран.

В этом году праздник в мечети ИКЦ будет отмечать община крымских татар и много переселенцев из Донбасса.

В мечети уже начался сбор средств для малообеспеченных мусульман. Такая социальная помощь нуждающимся называется закят аль-фитр (садакат аль-фитр) и ее нужно выплатить до начала праздничной молитвы - как в самый день праздника, так и накануне, в течение последних дней священного месяца.

Отмечается, что закят аль-фитр предоставляется от каждого члена семьи благодетеля, даже за детей. Это - последний этап и обязательное условие принятия Всевышним поста любого мусульманина и мусульманки, которые имеют деньги в размере большем собственных основных нужд. Давать милостыню завещал сам Пророк, сказав: «Пост в Рамадан висит между небом и землей, пока раб Божий не подаст надлежащую милостыню».

В месяц Рамадан, по словам мусульман, добрые дела весят намного больше, чем в обычные дни, поэтому многие верующие стремятся до конца Рамадана выплатить еще и обязательную для мусульман ежегодную милостыню — закят. Эти средства также пойдут на социальные нужды.

Ид аль-Фитр празднуют с особым подъемом, искренним угощением, подарками, посещением родственников и друзей.

Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов на своей Фейсбук-странице обратился к мусульманам Украины с поздравлением. Муфтий отметил, что пост в этом году выдался для мусульман Украины особо сложным: ”Наша страна и мы, ее верные сыновья, переживаем времена трудных испытаний. Но помните, кому Всевышний Аллах желает лучшего, того он подвергает испытаниям. Каждый получает испытание согласно уровню его веры, а наибольшие трудности выпали на долю пророков и посланников Божьих”.