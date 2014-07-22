Мусульмане всего мира в ночь с 23 на 24 июля отмечают Ночь Могущества

Мусульмане Украины вместе с единоверцами по всему миру с 26 на 27 день Рамадана - в 2014-м году это ночь с 23 на 24 июля - будут отмечать Ночь Могущества (араб. Лейлят аль-Кадр).

По сообщению, которое поступило "УНИАН-Религии" от Духовного управления мусульман Украины «Умма», прихожане мечети Исламского культурного центра Киева соберутся 23 июля в 20.30 на занятия по Корану, которое продлится до вечерней молитвы, которая начнется в 21:03 и откроет специальную программу по случаю важной даты.

"В дни священного месяца Рамадан киевский ИКЦ каждый вечер посещает около 700 человек, но этой ночью верующих всегда намного больше. После коранической беседы мусульмане преломят свой пост водой и финиками - это произойдет с началом вечерней молитвы-магриб в 21:03. После молитвы состоится совместный ифтар - традиционный ужин месяца Рамадан для посетителей ИКЦ, который устраивают на благотворительные пожертвования", - сообщает Духовное управление мусульман Украины «Умма».

"Только в Рамадан кроме пяти обязательных молитв мусульмане каждую ночь, индивидуально или коллективно, совершают молитву-таравих. После отдыха, угощения чаем и кофе и ночной молитвы верующие будут молиться таравих, а потом будут читать Коран, выстоят дополнительные ночные молитвы-киям и в конце заговятся перед новым днем поста - совместный завтрак-сухур-до наступления утренней молитвы в 3:16, то есть не спать до рассвета", - отмечается в сообщении.

"Последние десять ночей священного месяца являются особенно ценны, ведь именно в одну из таких ночей Пророку Мухаммеду (мир ему и благословение) были открыты первые строки Священного Корана.

Этой ночью определяется срок жизни и состояние людей на следующий год, и всякий верный может получить прощение своих грехов от Господа, если это действительно искреннее раскаяние.

Имам Ат Тирмизи говорил: «От Пророка (мир ему и благословение) рассказывают, что Ночь Могущества может приходиться на 21, 23, 25, 27 или последнюю ночь месяца Рамадан». Итак, мусульмане наиболее ревностные в поклонении именно в эти ночи. Богословы отмечают скрытую в этом мудрость, ибо верующие не полагаются только на одну из ночей Рамадана, но усердны в поклонении в течение всех 10 последних ночей", - отмечает Духовное управление мусульман Украины «Умма».