В Дубае выставлена уникальная святыня -покрывало времен Османской империи

На протяжении всего месяца Рамадан в Дубае выставлено уникальное покрывало ворот Каабы времен Османской империи.

Ка́аба (араб. الكعبة‎‎ «куб») — мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке, сообщает Wikipedia.

Возраст этой кисвы составляет свыше 470 лет. Древнейшее покрытие можно увидеть на выставке «Святыня Ибрагима» в торговом центре «Dubai Mall», организованной галереей «Antiq Khan al- Sham».

Примечательно, что эта кисва является древнейшей из сохранившихся до наших дней. Она была создана по приказу султана Сулеймана Аль-Кануни, покровителя мусульманского искусства и литературы.

Islam-today