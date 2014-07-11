В Дубае выставлена уникальная святыня -покрывало времен Османской империи
13:15, 11 июля 2014Ислам
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На протяжении всего месяца Рамадан в Дубае выставлено уникальное покрывало ворот Каабы времен Османской империи.
Ка́аба (араб. الكعبة «куб») — мусульманская святыня в виде кубической постройки во внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам (Заповедная Мечеть) в Мекке, сообщает Wikipedia.
Возраст этой кисвы составляет свыше 470 лет. Древнейшее покрытие можно увидеть на выставке «Святыня Ибрагима» в торговом центре «Dubai Mall», организованной галереей «Antiq Khan al- Sham».
Примечательно, что эта кисва является древнейшей из сохранившихся до наших дней. Она была создана по приказу султана Сулеймана Аль-Кануни, покровителя мусульманского искусства и литературы.
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