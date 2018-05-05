Муфтий Духовного управления мусульман Саид Исмагилов: Настало время для диалога между христианами и мусульманами страны

Сегодня Украина переживает очень тяжелые, переломные времена - через страдания и боль возобновляется, становится другой страной, действительно независимым государством, где формируется гражданское общество ответственных людей. И в этот важный период мы открываем для себя друг друга. Настало время для диалога между христианами и мусульманами страны. Украинское общество открыло для себя мусульман Украины.

Это для нас очень важно и приятно. Украина увидела, что мы не являемся врагами христианского общества. Мы все украинцы - мы братья, мы любим Украину, нашу землю, наш народ, наш общий дух свободы, справедливости и достоинства.

За годы независимости украинское общество оказалось под влиянием средств массовой информации, освещавших мусульман, как вражеский монолит, который крайне нетерпеливо относится к иноверцам и светским государствам. Например, на Украину имела очень большое влияние российская пропаганда и российские СМИ...

Меня всегда беспокоило, что это негативное клише транслируется на Украину и на мусульман Украины. Но за времена независимости мусульмане нашего государства ни в чем не провинились перед украинским обществом.

Не было ни терактов, ни столкновений на религиозной почве, ни экстремистских мероприятий. Хотя мы находимся очень близко от России, но наше украинское мусульманское общество существенно другое, мы очень отличаемся, потому что мы украинцы.

Стоит отметить, что в Крыму некоторое время были стычки между пророссийски настроенными казаками и крымскими татарами. Как, например, в Бахчисарае на старом мусульманском кладбище Азизляр был расположен рынок и мусульманская община требовала прекратить его работу. Но нужно отметить, что мусульмане Украины и Крыма стоят и будут стоять вместе со всеми конфессиями, со всеми братьями по Украине... Сейчас все стало понятно. Произошли и определенные трансформации в сознании у мусульман. Именно это сейчас и наблюдается. Современные процессы в украинском обществе дают сильный толчок для христианско-мусульманского диалога и это очень важно.

В Исламе такой диалог разрешен, а при определенных потребностях вообще является обязательным. Мусульманская община должна не отделяться от других сообществ, а принимать активное участие в гражданской жизни. Мусульмане должны интегрироваться в социум, в котором они существуют. А в наших реалиях это христиане.

В тексте Священного Корана Всевышний говорит: «Истинно ты убедишься, что ближайшие к уверовали (к мусульманам) есть те, что говорят что мы - христиане. Это благодаря тому, что среди них есть священники и монахи и они не возвышают себя». Это коранический текст, в котором Господь отмечает, что наиболее близкими к мусульманам являются именно христиане.

Всевышний особенно отделяет христиан и объясняет почему. Во-первых, в этом тексте сказано, что среди христиан есть священники. Они рассматриваются, как охранники религиозного учения, как продолжатели религиозных заповедей и Священного Писания. После этого говорится, что в христианстве есть монахи, то есть продолжатели культурного наследия, благотворительности, смирения перед Господом. Как определенный пример для христиан. И самое главное, что сказано о христианах, что они не возвеличиваются, то есть они не тщеславны (не высокомерны). Как мы знаем, лицемерие (двуличие) и гордыня - это тяжкий грех, что за него проклятый Шайтан (Сатана), потому что стеснялся перед Всевышним. Давайте взглянем на межрелигиозные отношения на примере пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Известно, что Божий Посланник несколько раз встречался с делегациями христиан и иудеями. Мухаммед (мир ему и благословение) вел с ними не только религиозные беседы, а и подписывал с ними гражданские договоры в отношении прав и свобод каждой из сторон, невмешательство в дела друг друга и о совместной обороне государства от внешней агрессии. Вдохновляет следующий пример: для христианской делегации из Наджрану, которая посетила Пророка в Медине - столице его новообразованного государства, Мухаммед разрешил молиться в мечети Пророка - во второй святыни Ислама после мекканской мечети!

Естественно, что христиане молились в этой мечети без использования образов и религиозной атрибутики, но это было основанием предоставлять для христиан мечети для молитвы. Отрадно, что именно в такой тяжелый период для Украины мусульмане Крыма обратились к представителям православных христиан Киевского Патриархата, предложив помещения мечетей для христианских молитв, потому что на полуострове начались определенные посягательства на церкви. Мы видим, когда возникает настоящая потребность, проявляются духовные связи между верующими разных религий и очень приятно, что это происходит именно в нашей Украине. И этот пример может стать образцом толерантности, сотрудничества, взаимопонимания между представителями различных религий и особенно между мусульманами и христианами.

Если акцентировать внимание на исторических фактах мирного сосуществования мусульман и немусульман центральной Европы, речь идет о мусульманах Украины, Польши, Румынии, Молдовы, Беларуси и особенно мусульман Крыма, то увидим уникальную картину. На протяжении веков в Крыму мирно существовали представители разных религий. На полуострове мусульмане жили рядом с христианами, караимами, иудеями - все они имели свою независимую религиозную жизнь и были гражданами одного государства. Это образец того, как в рамках одной страны могут в мире и согласии существовать представители разных сообществ. Таким образом умение интегрироваться в общество - является неотъемлемой особенностью мусульман Центральной Европы по сравнению с мусульманами Западной Европы. На территории Украины мусульмане на протяжении веков жили рядом с представителями других религий. Мы стали частью этого государства, этого народа, этого менталитета. Мы с уважением относимся к иному выбору, к языку, к культуре, к традициям, к государственности.

Думаю что нам, мусульманам центральной Европы, есть что предложить нашим братьям на Западе для их успешного интегрирования в Европейское общество. Поэтому я считаю, что широкий и откровенный межрелигиозный диалог должен открыть одно общество для другого. Для мусульман - христианское общество, для христиан - мусульманское. Чтобы мы видели друг в друге братьев, у которых очень много общего. Чтобы мы могли жить в мире, уважать друг друга и вместе строить наше будущее.

Саид Исмагилов, муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма"