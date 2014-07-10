В Киеве пройдет международная летняя школа исламоведения
21:19, 10 июля 2014Ислам
9
WebRep currentVote noRating noWeight
Украинский центр исламоведческих исследований и Ассоциация общественных организаций «Альраид» объявили о старте III Международной молодежной летней школы исламоведения на тему «Священный Коран и коранистика».
Целью этого летнего проекта является предоставление молодым ученым обширных знаний об исламской теологии и философии, об исламе и исламоведении, современном состоянии ислама в Украине и мире. Различные лекции, доклады, дискуссии, встречи, интеллектуальные, экскурсии в рамках школы будут посвящены феномену Корана, его толкованиям, комментариям, переводам смыслов Корана на разные языки, кораническим наукам, околокоранической литературе.
Школа будет работать в Киеве с 4 по 8 августа.
WebRep
currentVote
noRating
noWeight
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter