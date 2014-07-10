В Киеве пройдет международная летняя школа исламоведения

Украинский центр исламоведческих исследований и Ассоциация общественных организаций «Альраид» объявили о старте III Международной молодежной летней школы исламоведения на тему «Священный Коран и коранистика».

Целью этого летнего проекта является предоставление молодым ученым обширных знаний об исламской теологии и философии, об исламе и исламоведении, современном состоянии ислама в Украине и мире. Различные лекции, доклады, дискуссии, встречи, интеллектуальные, экскурсии в рамках школы будут посвящены феномену Корана, его толкованиям, комментариям, переводам смыслов Корана на разные языки, кораническим наукам, околокоранической литературе.

Школа будет работать в Киеве с 4 по 8 августа.

Islam-today