У мусульман сегодня после заката солнца начинается Священный месяц Рамадан

Духовное управления мусульман Украины «Умма» в каноническом согласии с Духовным управлением мусульман Крыма, согласно решению Европейского совета по фатвам и исследованиям, объявляет о наступлении Священного месяца Рамадан после заката солнца 27 июня, а первым днем поста — 28 июня 2014 года. Об этом УНИАН сообщили в Духовном управлении мусульман Украины «Умма».

Журналистов приглашают посетить Исламский культурный центр Киева (ул. Дегтяревская, 25-а) в пятницу, 27 июня, где после проповеди, посвященной месяцу Рамадан, и коллективной молитвы мусульман столицы можно будет задать интересующие вопросы имаму мечети, представителю ДУМ Крыма в Украине шейху Расиму Дервишеву. Проповедь начнется в 13.30.

Следующее новолуние ознаменует окончание поста и наступления праздника разговения — Ид аль-фитр (тюрк. – Ураза-байрам). Согласно предварительным расчетам, он состоится 28 июля.

В этому году пост в Рамадан станет серьезным испытанием для мусульман Украины: не столько из-за большой продолжительности светового дня, сколько из-за напряженной ситуации, в которой оказалась наша страна. Крымский полуостров аннексирован Российской Федерацией; мусульмане Крыма уже подвергаются допросам, арестам, обыскам. На Востоке страны, втором по численности компактно проживающих мусульман регионе, идут полномасштабные боевые действия. Помимо этого, мусульмане Украины есть также среди солдат, отражающих военную агрессию заезжих террористов и вооруженных последними местных сепаратистов, представляющих угрозу не только территориальной целостности страны, но также жизням и безопасности мирного населения. Много мусульман и в волонтерских движениях.

Поэтому сейчас пост для мусульман станет не только временем духовного очищения, приближения к Богу и переосмысления прожитой жизни, но и временем активных действий по защите своей Родины от военного вторжения.

Рамадан является одним из четырех запретных месяцев, в которые нельзя вести военные действия. Однако, запрет не касается случая, когда враг вторгся на территорию страны с целью агрессии: защита своей Отчизны в любой посильной форме, наоборот, является обязанностью каждого мусульманина.

В течение всего месяца верующие будут воздерживаться от пищи, питья и интимных супружеских отношений от зари до заката. Однако Создатель предупреждает людей через своего Пророка: «если человек не прекратит лгать и бесчинствовать – Бог не нуждается в его отказе от пищи и питья». Занимаясь своим обыденными делами, верующие, в тоже время, поклоняются Всевышнему, особенно трепетно, сосредотачиваясь на молитве и духовном самосовершенствовании.

Пост учит ценить Божьи дары, которыми Он щедро наделил людей и дал им как благо. К сожалению, в этом году нам предстоит научиться ценить не только материальные блага, которыми одаривает нас Господь – но и мир, который не знавшие войны многие поколения украинцев раньше ценили не так остро.

Пост положительно влияет на организм человека, поэтому Рамадан – месяц не только духовного, но и физического очищения. Впрочем, для больных, путников, а также беременных и кормящих грудью допускается перенести пост на другое время года, после завершения указанных обстоятельств. Тем, кто вообще не может соблюдать пост, следует накормить нуждающихся или раздать милостыню неимущим.

Только в Рамадан, кроме обязательной пятикратной молитвы, совершается индивидуальная или коллективная молитва – таравих. Существует также практика пророка Мухаммада, состоящая в ежедневном чтении Корана на протяжении этого месяца.

Особенно ценны последние десять дней Рамадана, так как именно в одну из этих ночей пророку Мухаммаду было ниспослано первое откровение Корана, и одна из них является Ночью Величия (Предопределения), которая «лучше тысячи месяцев» (Коран, 97:3).Тому, кто выстаивал эту ночь в молитве с верой и надеждой на награду от Всевышнего, простятся его прежние грехи.