В Крыму начали информационную войну против мусульманских организаций. Такое заявление сделала пресс-служба ВАОО «Альраид».

"Одним из главных принципов отделения церкви от государства является невмешательство органов власти во внутренние дела религиозных общин. В Украине за годы независимости этот принцип соблюдался твердо и постоянно. Национальное законодательство в вопросах создания и регистрации религиозных общин было и продолжается оставаться достаточно либеральным даже в сравнении с некоторыми западными странами.

В Украине не было прецедентов запрета каких-либо общин на почве их принадлежности к тем или иным религиозным организациям. Так же как и не было списков запрещенной мусульманской или христианской литературы. Несмотря на некоторые проблемы на местном и региональном уровне, религиозные организации имели возможность для развития и реализации своих интересов. Аналогичной политики государство придерживалось и в отношении общественных организаций.

Несмотря на определенные попытки дестабилизации, в Украине не было открытых конфликтов на почве межрелигиозных и межнациональных отношений. Наше общество всегда отличалось более высоким уровнем толерантности по сравнению с соседними государствами. Украине неизвестны такие явления, как этнические погромы, преследование по расовому признаку, загадочные “фундаменталистские”, “исламистские” и прочие подобные организации.

На этом фоне мусульманские религиозные и общественные объединения имели возможность реализации своих проектов и активно работали на благо украинского общества. Многие мусульманские общины страны, благодаря своим принципам и твердой проукраинской позиции стали важнейшим фактором стабильности и межконфессионального согласия в обществе.

Духовное управлением мусульман Крыма совместно со Веукраинской ассоциацией «Альраид» и другими организациями в течение последних 15 лет вели активную работу, основной целью которой было развитие гармоничных отношений между представителями разных конфессий. В том числе и на Крымском полуострове. Отдельные попытки очернения этих организаций со стороны нечистых на руку псевдоспециалистов, журналистов и политиков все же совершались.

Заслуги мусульманской общины в деле развития Крыма, сохранения мира и спокойствия тяжело переоценить. Всеукраинская ассоциация «Альраид» ежегодно проводила конференции, посвященные межрелигиозному и межконфессиональному диалогу, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Участниками этих мероприятий не один раз были в том числе и представители нынешней крымской власти. Благодаря совместной работе Духовного управления мусульман Крыма и ассоциации «Альраид» на полуострове были построены и отреставрированы десятки мечетей и отремонтированы общеобразовательные школы. Кроме того, мусульманские организации принимали активное участие в реализации многих социальных проектов (обеспечение семей репатриантов скважинами, теплицами, материальная поддержка детей-сирот и т.д.).

К сожалению, сегодня в Крыму ситуация изменилась не в лучшую сторону. В последние несколько недель явно заметны потуги отдельных заинтересованных сил дестабилизировать ситуацию на полуострове путем нагнетания антиисламских настроений и провокаций. Все чаще слышны обвинения в адрес ДУМК, Меджлиса крымскотатарского народа, других организаций относительно их финансовых и идеологических связей с “радикальными исламистскими организациями”. Если говорить откровенно, подобные обвинения в адрес ДУМК, Меджлиса, ассоциации «Альраид» появлялись и раньше - чаще всего в откровенно проросийских масс-медиа.

В свете последних событий подобная активность российских средств массовой информации все больше смахивает на хорошо подготовленную пропагандистскую кампанию. Цель этой кампании, судя по всему, дискредитировать ДУМК и местные мусульманские общины, а также заменить неудобных лидеров мусульман на пророссийски настроенных. Следует также отметить визит и выступление на пресс-конференции в Крыму одиозного российского исламофоба Романа Силантьева, известного своими скандальными антиисламскими высказываниями и обвинениями мусульман в радикализме.

В Крыму этот деятель отметился тем, что умудрился обвинить в связях с террористами одну из наиболее авторитетных религиозных организаций России - Совет Муфтиев России. Напомним, что глава Совета шейх Равиль Гайнутдин, а также мусульманский проповедник Шамиль Аляутдинов, известный своей умеренной позицией, в апреле посетили Крым. Одной из главных целей их визита была встреча с муфтий ДУМК Эмирали Аблаевым. Таким образом, видные мусульманские лидеры РФ фактически выразили готовность и желание сотрудничать с наиболее авторитетным мусульманским объединением Крыма.

Тем не менее, отдельные деструктивные силы в Крыму и за его пределами очень сильно хотят создать образ нового врага, взамен так и не появившихся на полуострове “правосеков”. При этом используются аналогичные технологии: манипуляция, откровенная ложь, фальсификация фактов и подмена понятий.

Кому выгодна дестабилизация межконфессиональной обстановки на полуострове? К каким последствиям это приведет? И какова реальная позиция и принципы лидеров мусульманских религиозных и общественных организаций Крыма? Эти вопросы требуют пристального внимания общества".