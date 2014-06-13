Мечеть в Симферополе забросали «коктейлями Молотова» и нанесли фашистскую свастику

Утром 13 июня, когда весь мусульманский мир проводил одну из священных ночей Бераат, неизвестные забросали "коктейлями Молотова" мечеть в мкр. Луговое Симферополя. Об этом "УНИАН-Религии" сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.

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В результате поджога повреждены два пластиковых окна мечети, само здание не пострадало. Также вандалами на близлежащий забор была нанесена фашистская свастика с датой «13.06.2014».

Как рассказал имам мечети Мухаммед Исламов, из записей камеры внешнего наблюдения видно, что в 5 утра к мечети подошел один человек, одетый в светлое, в черных перчатках, на голове был капюшон, лица не видно, на спине у него был рюкзак. Имам мечети уверен, что злоумышленник – профессионал своего дела, он был тщательно подготовлен.

«По его манере совершения преступления, видно, что человек был подготовлен, он ловко поджог «коктейли Молотова», быстро кинул три бутылки в мечеть и поспешно скрылся», - отметил имам.

Мухаммед Исламов очень огорчен происшедшим, так как в конце мая в этой же мечети, которую называют «Чукъурча-джами», произошел еще один инцидент – неизвестные сняли и унесли камеру внешнего наблюдения.

«Передать то, что в сердце очень трудно, потому что посягательство на самые ценные вещи: мечети, храмы, церкви, кладбища – это кощунственно, это низко, это подло. Я думаю, это не просто хулиганский поступок, это нагнетание межнациональных, межконфессиональных отношений, спровоцировать, столкнуть лбами народы», - прокомментировал имам подожжённой мечети Мухаммед Исламов.

Председатель местного меджлиса микрорайона Луговое города Симферополь Ибраим Зинединов назвал происшедшее «провокацией, запланированной акцией, направленной на межнациональный подрыв».

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, дадут правовую оценку произошедшего.

Добавим, что осенью 2013 года в один из самых крупных мусульманских праздников Курбан-байрам была подожжена центральная мечеть города Саки (Крым).