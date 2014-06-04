Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» просит мусульман всего мира не воевать против украинцев

Саид Исмагов Муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» просит мусульман всего мира не ехать в Украину, чтобы с оружием воевать против украинцев. У нас все хорошо, говорит он, и наемникам из разных стран здесь нечего делать, как и нет нужды защищать своих единоверцев.

Об этом Муфтий написал на своей Фейсбук-странице.

«Просто возьмите за руки ваших "солдат удачи" и скажите так, строго: "Нечего вам делать в Украине!" У нас все было хорошо. Вы себе даже не представляете насколько все было хорошо», - пишет он.

«Нам всем хватало места под солнцем и земли под ногами. У нас не было мусульманских погромов как в Москве, и убийств шейхов, муфтиев и имамов. Никаких этнических чисток, никаких беженцев, никаких зачисток. Мы строили мечети либо открывали молельные дома практически в любом населенном пункте, и ни разу нам их не сносили. Ни разу! У нас нет списков запрещенной мусульманской литературы. Вот просто нет. Ни одного наименования. Нам не запрещали Коран и его переводы. Мы печатали наши мусульманские газеты без цензуры и публиковали в них все, что думали. Мы учавствовали в прямых эфирах на телеканалах страны, где можно говорить правду в прямом эфире. Вы себе вообще представляете такое в своих странах? И это еще не все»,- отметил он.

Муфтий подчеркивает, что в Украине мусульмане могли выдавать сертификаты «Халяль» на продукцию украинских предприятий, а у женщин никто не срывал на улицах хиджаб.

«Мы выдавали сертификаты "Халяль" не только крупнейшим мясным заводам страны и птицефабрикам, но и на халяльные конфеты, орешки, печенья, сгущенное молоко и т.д. Наши женщины носят хиджаб, и никто на улицах с них его не срывает. Мы сами выбираем себе муфтиев и имамов, и никто нам не диктует, кого мы должны выбрать. Наши крымскотатарские мусульмане всегда проводили 18 мая на главной площади Симферополя траурный митинг в память о своих родственниках, погибших при депортации, и только в этом году им это запретили. И даже запретили въезд в Крым главному аксакалу народа - Мустафе Джамилеву. У нас есть крымскотатарские, татарские, арабские школы. У нас мусульмане - часть страны, часть общей истории нашей земли, мы здесь дома. Это наша Родина. Мы свободно исповедовали Ислам, молились в мечетях, постились в Рамадан, отправлялись в Хадж в Священную Мекку. И нам никто этого не запрещал. И даже больше, среди нас есть этнические украинцы, ставшие мусульманами, и нас никто не преследовал за то, что мы открыто проповедуем Ислам. Назовите мне еще хотя бы одну такую же страну. Вот вы хотели бы, чтобы и у вас так было? У нас все хорошо. Не надо ехать к нам воевать против нас», - заявил Саид Имсагилов.

РИСУ