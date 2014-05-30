В Крыму здание мечети девятнадцатого века используют в качестве семейного общежития

В Белогорске (Крым) здание мечети девятнадцатого века используют в качестве семейного общежития.

До депортации крымских татар мечеть называлась «Элдирим маалесі джамиси» (мечеть улице Елдирим), ее украшал высокий минарет.

После 1944 года по приказу советской власти, минарет разрушили, а здание отдали под общежитие. Сегодня там проживает восемь семей.

По словам старейшины Биляла Ильясова, работу по возвращению культового здания начали еще в 1989-м году. Вопрос не сдвинулся с места до сегодняшнего дня.

Местная власть на заявления мусульманской общины отвечает, что им некуда переселить проживающих там людей, поэтому и не могут вернуть здание мечети.

По данным ДУМК, до 1944 года в Белогорске функционировали 27 культовых сооружений мусульман, которые располагались через каждые 2-3 улицы.

islam.in.ua