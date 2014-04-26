Меджлис татарского народа выдвинул Мустафу Джемилева на соискание Нобелевской премии мира
Ряд общественных организаций российской республики Татарстан выдвинули лидера крымских татар Мустафу Джемилева на соискание Нобелевской премии мира.
Как передает украинская служба Би-Би-Си, среди этих организаций - Совет старейшин, Татарский общественный центр и Меджлис татарского народа.
«Несомненно, Мустафа Джемилев - один из наиболее достойных претендентов на эту престижную премию», - говорится в совместном заявлении татарских организаций.
Они подчеркнули, что благодаря Джемилеву «крымские татары стали неотъемлемой частью украинского общества» и «принимают активное участие в государственно-политическом строительстве современной Украины».
В марте выдвинуть Джемилева на соискание Нобелевской премии мира украинскую власть призвал бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук.
Джемилев с 1960-х годов вел в Советском Союзе диссидентскую и правозащитную деятельность.
Он 15 лет отсидел в советских лагерях, борясь за право своего народа вернуться на родину из мест сталинской депортации. Возглавляемое им крымскотатарское национальное движение достигло этой цели исключительно мирным путем.
Ранее Джемилева уже дважды, в 2009 и 2011 годах, выдвигали на соискание Нобелевской премии мира.
В 1998 году он стал лауреатом ежегодной правозащитной премии имени Нансена Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а 15 апреля 2014 года его наградили Орденом Турецкой Республики - высшей государственной наградой этой страны.
22 апреля утром Джемилеву при выезде из Крыма неизвестные люди зачитали и вручили акт о запрете на въезд на территорию России до 2019 года.