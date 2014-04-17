Организация исламского сотрудничества поддерживает территориальную целостность Украины, - генсек ОИС

Генеральный секретарь Организации Исламского Содружества Ияд бен Амин Мадани отмечает, что входящие в организацию 22 страны поддерживают Украину и её территориальную целостность.

Об этом глава Организации заявил в ходе встречи с экс-председателем Меджлиса крымскотатарского народа, народным депутатом Украины Мустафой Джемилевым, которая прошла 10 апреля в штаб-квартире организации в городе Джидда (Саудовская Аравия), сообщает официальный сайт Меджлиса.

Во время встречи, состоявшейся по инициативе генсека, стороны обсудили политическую ситуацию в Украине и Крыму, а также приоритетные направления международного сотрудничества.

При этом Ияд бен Амин Мадани высказал мнение о возможности и необходимости вхождения Украины в состав Организации Исламского Содружества.

В случае вступления Украины в ОИС в качестве ассоцированного члена - ей предоставляется возможность пользоваться кредитами и различными программами помощи по линии Исламского банка развития. Он также положительно высказался по поводу возможности приглашения представителя Меджлиса крымскотатарского народа через несколько месяцев совещание министров иностранных дел стран – членов ОИС.

Руководители банка выразили готовность оказать содействие крымским татарам. Но, в то же время, высказали свои опасения относительно возможных трудностей. Поскольку банк не может сотрудничать с нелегитимной властью в оккупированном Крыму, а исполнение соглашений, заключённых с руководством Украины, очевидно, будут саботироваться оккупационными властями.

Он также подчеркнул, что конструктивный диалог и добрососедские отношения должны стать нормой для членов международного сообщества.

В свою очередь, Мустафа Джемилев поблагодарил генсека за позицию, озвученную Организацией по поводу безопасности и благополучия мусульманской крымскотатарской общины полуострова в связи с последними событиями в Украине и Крыму, подчеркнув, что высказанная поддержка Украине полностью соответствует принципам и позиции крымских татар.

В ходе встречи стороны также обсудили перспективы строительства национальных школ в Крыму при поддержке стран-членов Организации, а также перспективы развития национального образования в части обучения крымскотатарских студентов в ВУЗах исламского мира.

Напомним, 15 марта нынешнего года Меджлис направил письмо на имя генсека Организации Исламского Содружества, в котором призвал крупнейшее объединение мусульманских государств, используя свой авторитет и влияние, способствовать поиску путей мирного решения кризиса в Украине.