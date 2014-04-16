В Донецкой области создан Совет церквей и религиозных организаций

В Донецке 11 апреля состоялось официальное подписание меморандума о создании Совета церквей и религиозных организаций Донецкой области, сообщает "Ислам в Украине". В состав Совета вошли представители более 30 религиозных и общественных организаций Донецкого региона.

Среди них: Духовное управление мусульман Украины «Умма», представители римско-католической, греко-католической церквей, украинской православной церкви киевского патриархата, протестанты, буддисты и другие.

От имени ДУМУ «Умма» меморандум подписал заместитель председателя правления Духовного управления Рустам Хуснутдинов.

Одновременно вновь Рада обнародовала обращение к народу Украины по поводу событий, происходящих в нашей стране, осудив проявления сепаратизма и попытки отдельных сил расколоть государство.

Публикуем полный текст обращения:

"Уважаемые соотечественники!

На наших глазах происходит рождение нового поколения свободных людей с несокрушимым духом, для которых важно не столько материальные блага, сколько ценности свободы и демократии, мира и согласия. Всем нам нужны содержательные ценности, где нет места мести и насилия, а есть высокая стоимость человеческой жизни и национального единства.

В это сложное для Украины время политические лидеры соседнего государства, пренебрегая международно-правовыми обязательствами и нарушая все международные договоры, которые являются гарантией международной безопасности, подталкивают наш многострадальный народ в пропасть войны и раскола Украины. Эти действия являются международным преступлением против человечности, прав и свобод народа, который избрал свой ​​путь развития и свою историческую судьбу.

Мы обращаемся ко всему народу Украины с просьбой услышать наш голос, который звучит из ее восточных территорий. Мы все разные, но мы единый народ! Мы имеем различные мировоззренческие позиции, относимся к разным религиозным конфессиям, у нас разные культурные предпочтения, национальные лица, мы общаемся на разных языках. Среди нас есть украинцы и русские, евреи и крымские татары, греки и армяне и многие другие национальности. Но мы все хотим одного - мира и покоя, согласия и свободы в единой неделимой Украине. У нас одна родная земля - земля Украины!

Мы стремимся к миру и склоняем колени и молимся Всевышнему, который является Богом всех народов, о единстве, потому что с Ним сила, которую не одолеть. Мы открыты к диалогу и тяжелой работе ради того, чтобы Восток и Запад, Юг и Север Украины были вместе в единой семье на цветущих землях нашей страны.

Совет церквей и религиозных организаций Донецкой области призывает всех людей доброй воли, всех неравнодушных молиться за мир, спокойствие, целостность и единство нашей страны, за мирный путь урегулирования любого военного противостояния и работать вместе над развитием нашего Отечества.

У нас одна общая цель - свободный и высокодуховный народ, ориентированный на моральные и духовные ценности, гражданское зрелое и открытое к диалогу общество и демократическое правовое государство Украина, которая сама свободно выбирает свой исторический путь!

Достаточно кровопролитий! Земля наша стонет от крови, раздора и насилия. Нам необходимо ценностное и содержательное единство нашего народа. В единстве наша сила!

Мы сильны только тогда, когда мы вместе!

Слава Украине!"