Чеченцы построят в Севастополе мечеть

Российский региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова выделит средства на строительство мечети в Севастополе.

Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, сообщает ”Религия в Украине” со ссылкой на российские СМИ.

По словам главы Чечни, в ”Севастополе местная мусульманская община обратилась с просьбой помочь в ремонте старой мечети”. В этой связи президент РОФ ”принял решение удовлетворить это пожелание, а также в дар городу-герою Севастополю построить красивую и вместительную мечеть”.

*** Ахмат-Хаджи Кадыров - чеченский религиозный и государственный деятель, первый президент Чеченской республики. Ранее несколько лет занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерия. После начала Второй чеченской войны перешёл на сторону федеральных властей РФ. В 2004 году был убит в Грозном.