Духовное управление мусульман «Умма» обратилось к кандидатам в президенты Украины

Духовное управление мусульман Украины «Умма» и мусульманские общественные организации, выражая уважение ко всем кандидатам на высшую должность нашего государства, обращаются к ним с рядом предложений, которые хотят видеть в их предвыборных программах.

Мусульмане Украины, несмотря на разное этническое происхождение, регион проживания, социальное положение или политические предпочтения, объединяют основы исламского вероучения. Очень важный аспект - это возможность свободного исповедания веры и социальная (служебная, образовательная) самореализация.

Пункты наших предложений можно условно разбить на две части: краткосрочные и долгосрочные.

I. КРАТКОСРОЧНЫЕ

1. Сохранение религиозных прав и свобод всех конфессий в Украине, без предоставления какого-либо особого статуса.

2. Невмешательство государства в дела религиозных организаций.

3. Одинаково, без фаворитизма, относиться ко всем мусульманским объединениям страны.

4. Создание консультативного Совета церквей и религиозных организаций при президенте для донесения до главы государства позиции верующих по разным вопросам, но с более широким кругом представителей, ведь сегодня в Совет церквей могут войти не все желающие.

5. Содействие, в соответствии с законом, выделению земельных участков для строительства мечетей и других культовых сооружений, кладбищ во всех населенных пунктах, где мусульмане в этом нуждаются.

II . ДОЛГОСРОЧНЫЕ

1. Создание условий, позволяющих верующим, не нарушая своих религиозных предписаний, выполнять гражданский долг.

2. Содействие развитию банкинга, который работает без процентов.

3. Паритет и справедливость в государственном финансировании проектов религиозных конфессий (если это будет пердусмотрено): финансировать или всех, или никого.

Так же надеемся, что в программах кандидатов особое место будут иметь вопросы, которые будут способствовать развитию духовности и нравственному оздоровлению украинского общества.