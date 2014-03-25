Завтра Джемилев посетит религиозную межконфессиональную встречу в Брюсселе

Крымские татары обратились за помощью в Организацию исламского сотрудничества, заявил нардеп, один из лидеров крымских татар Мустафа Джемилев во вторник, 25 марта.

«У нас есть обращение в Организацию исламского сотрудничества. Генеральный секретарь организации пригласил меня, но, к сожалению, я не смог поехать в эти дни, но я обязательно поеду. Несмотря на это, я надеюсь получить резолюцию этой организации с оценкой того, что произошло», - сказал он.

Джемилев добавил, что в ближайшее время проведет ряд международных встреч, в частности поедет на религиозную межконфессиональную встречу в Брюсселе.

«Я завтра вылетаю в Брюссель, а затем на Совет безопасности ООН, затем в Лондон в Палату Лордов, а потом встречусь с генсеком Организации исламского сотрудничества», - сообщил нардеп.

Ранее Джемилев сообщил, что крымские татары хотят провести референдум, по результатам которого будут определяться относительно дальнейших действий в Крыму.

Джемилев также заявлял, что татарам в Крыму угрожают выселением, а «по улицам разгуливают те банды, которые называют себя казаками, самообороной… Они ведут наглые разговоры, мол, опять будем выселять татар».

korrespondent.net