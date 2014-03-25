В Иордании женщины не покрывающие голову отныне считаются блудницами

В Королевстве Хашимитов было принято дискриминационное судебное решение, шокировавшее ряд правозащитников и юристов, сообщает сайт Albawaba.com.

Апелляционный шариатский суд Аммана на прошлой неделе в ходе судебного заседания признал правомочным заявление адвоката, основанное на фетве, утверждающей, что женщина, не покрывающая голову или не носящая хиджаб, считается «блудницей», и не может давать показания в суде.

В Ответ на это решение Женский союз Иордании назвал решение суда дискриминацией женщин и нарушением конституции Иордании, которая утверждает равноправие женщин и мужчин.

«Решение суда это атака на честь и достоинство женщин, тем более что решение принято высшей инстанцией в религиозной судебной системе… Закон о личном статусе Иордании является неконституционным, поскольку он нарушает принцип равенства в отношениях между мужчинами и женщинами, его нужно пересмотреть», говорится в заявлении Женского союза, опубликованном на сайте Аmmannet.

Многие юристы по всему королевству также публично выразили несогласие с постановлением суда, призывая к протестам и демонстрациям.

Ранее сообщалось о том, что Исламский банк в Иордании уволил служащую-христианку за отказ носить на голове платок.

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