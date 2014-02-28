Обращение к мусульманам Украины и всему украинскому народу - ВАОО «Альраид», ДУМУ «Умма»

Обращение к мусульманам Украины и всему украинскому народу

Уважаемые сограждане! Братья и сестры!

Наша страна переживает переломный и поистине судьбоносный момент. Нынешние события, охватившие всю Украину, являются продолжением незавершенной ранее национально-демократической революции, которая призвана реально, фактически закрепить государственную независимость Украины, утвердив принципы верховенства права, гарантирования защиты прав, свобод и интересов личности и гражданина.

Мы скорбим о тех, кто погиб на баррикадах Майдана за честь и свободу Украины. Верим, что «Небесная сотня» — это лучшие сыны народа, отдавшие за него свои жизни. Павшие герои останутся в памяти людей как пример настоящего патриотизма и любви к Украине.

Начаты кардинальные перемены во всех сферах общественной жизни. Воссоздается управляемость социально-политическими и экономическими процессами, формируется новая власть. Фактически, рождается новое украинское общество. Вместе с тем, на пути созидания общество столкнулось с колоссальными проблемами и трудностями: существует угроза территориальной целостности и соборности Украины; страна стоит на грани финансового коллапса; крайне остро стоит задача быстрейшей консолидации всех внутренних сил в государстве.

В этих условиях мы заявляем, что мусульмане Украины — неотъемлемая и важная часть украинского общества. Мы искренне приветствуем начавшиеся масштабные процессы обновления страны, поскольку характер и направленность этой модернизации полностью совпадают с главными принципами и важнейшими ценностями нашей религии, ислама: справедливостью, честностью, уважением к правам человека, личности, национальных и религиозных меньшинств. Мы призываем всех мусульман нашей страны активно подключиться к созданию новой Украины, в которой будет решительно покончено с коррупцией и безответственностью власти и победят великие принципы гуманизма.

Символично, что нынешние революционные перемены в Украине произошли накануне 200-летия со дня рождения украинского гения — Тараса Шевченко, который еще в 1860 году предвидел освобождение народа и прихода эры добра, правды и человечности:

…І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люди на землі.

Мусульмане Украины искренне надеются, что новое руководство Украины будет неустанно уделять внимание вопросам совершенствования церковно-государственной политики с целью обеспечения ее эффективности, воссоздаст дееспособный и квалифицированный орган государственной власти по вопросам религии, а также будет способствовать повышению роли духовных управлений мусульман Украины в жизни государства и общества.

Молим Всевышнего, чтобы он ниспослал украинскому народу мир и уверенность в будущем, излечил бы не только его телесные, но и душевные раны, остановил раскол, непонимание и ненависть.

ВАОО «Альраид»

ДУМУ «Умма»