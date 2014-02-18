Мусульманин из Крыма получил право обучать пророческому чтению Корана

Молодой крымскотатарский хафиз Сулейман Велиев успешно завершил изучение чтения Корана наиджаза (ар. разрешение, лицензия) — согласно правилам Хафс-ан-Асим, одного из десяти видов чтения, утвержденных в качестве канонических, сообщает arraid.org.

Цепочка передатчиков по каждому из канонических стилей известна поименно, и все они восходят к самому пророку Мухаммаду (мир ему и благословение). Пророк сам в свое время подтвердил подлинность и правильность каждого из этих видов чтения.

Именно желание читать Коран так же, как его читал Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), сподвигло молодого человека вплотную заняться изучением Священной книги.

Сулейман, в 17 лет ставший первым хафизом после практически векового забвения в Украине этой традиции, получил грант от ВАОО «Альраид» на высшее богословское образование. Он также прошел полный курс фикха по мазхабу Ханафи, о чем говорит полученное свидетельство.

Теперь 27-летний хафиз — сертифицированный передатчик стиля Хафс-ан-Асим, и может брать на обучение собственных студентов. Если кто-то из них достигнет должного уровня в этой науке, Сулейман имеет полное право выдать такому студенту сертификат соответствия, вписав его имя в цепочку передатчиков — после своего.

По словам Сулеймана, он надеется, что полученные знания и его умение читать Коран поможет молодым мусульманам овладеть искусством чтения Священного писания и поспособствует возрождению утерянной исламской традиции.

Смысл арабского слова «иджаза» - разрешение, лицензия. В мусульманкой практике обучения этот документ свидетельствует о цепочке приемственности по одной или более наук. В медресе, устроенных по старому образцу, иджаза выдавалась ученику, прошедшему полный курс обучения. Того, кто получил иджазу называют «муджаз», а выдавшего ее «муджиз».

Иджаза начинается с восхваления Аллаха и Его Посланника (мир ему и благословение Аллаха), затем уделяется внимание важности получения знаний, распространению исламских наук и важностисанада (цепочки приемственности). В ней обязательно упомянается имя ученика, также учитель упоминает свое имя и всю цепочку (своих учителей) вплоть до Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). И в завершение учитель ставит свою именную печать и подпись.