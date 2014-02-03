Муфтий Духовного управления мусульман «Умма» Саид Исмагилов: Мы не имеем права оставаться в стороне

В Исламском культурном центре Киева 31 января муфтий Духовного управления мусульман «Умма» Саид Исмагилов провел молитву (ду’а) за мир, благополучие и процветание Украины. Об этом сообщает Духовное управление мусульман «Умма».

Вслед за муфтием посетители ИКЦ взывали ко Всевышнему о том, чтобы Он остановил всякого нечестивца, который убивает и несет зло, несправедливость и неверие.

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Господин Исмагилов подчеркнул, что мусульмане должны быть не только верующими и порядочными людьми, но также ценить то, что даровал им Всевышний. Нигде не сказано, что адептам Ислама стоит беспокоиться лишь за судьбу каких-то определенных земель, например, Мекии или Медины — и быть безучастными к событиям в других странах.

Для мусульманина любой человек — творение Всевышнего, любая часть земли — то, что Он нам даровал в пользование.

Для здешних мусульман Украина — Родина; это страна, где мы исповедуем и проповедуем Ислам; где мы выросли сами и будем растить наших детей. И даже те, кто родился в другой стране и приехал в Украину, должны помнить пример Пророка Мухаммада, мир ему и благословение, который родился в Мекке, но всем сердцем полюбил Медину, жители которой дали ему приют и поддержку; активно участвовал в общественной жизни города и отстаивал интересы своих новых сограждан независимо от их национальности и вероисповедания.

Мусульманин никогда не должен стоять в стороне от своего общества. Он первым должен высказать готовность отстаивать справедливость, ведь это наша обязанность перед Всевышним.

Собравшиеся в едином порыве просили Бога о милости, мире, справедливости, счастье и процветании для нашей Родины, для нашей земли, для нашей дорогой Украины.