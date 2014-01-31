В Испании основана первая мусульманская партия

В Гранаде основана первая в Испании мусульманская партия. Манифест партии призывает к «справедливости, равенству и солидарности», но при этом в основе ее идеологии лежит ислам.

«Партия Возрождения и Союза» намерена выступать о лица «меньшинств» Испании и будет участвовать в местных выборах 2015 года в Малаге, Мадриде, Барселоне, Мурсии, Валенсии, Овьедо и Толедо, пишет EuropeNews.

Партия основана писателем, поэтом и журналистом Мустафой Баккач Эль-Аамрани. Он родился в Марокко. В 2001 г. получил испанское гражданство, живет в Гранаде и является вице-президентом «Испанской федерации исламских религиозных организаций».

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