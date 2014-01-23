Муфтий ДУМУ: День Соборности-2014 — праздничная дата, превратившаяся в день траура

Муфтий ДУМУ «Умма» Саид Исмагилов

Уважаемые сограждане!

Я всегда очень щепетильно относился ко Дню Соборности и Свободы как символу единства всего украинского народа на нашей, Богом данной, земле. Этот день всегда был для меня своеобразным напоминанием о том, что мы — свободные граждане свободной страны.

В свете сложившейся на сегодняшний день ситуации я, как и любой другой гражданин Украины, молюсь за благополучие Украины и всех ее жителей, за прекращение кровопролития, за мирное и конструктивное решение разногласий путем диалога.

Как муфтий одного из крупнейших объединений мусульман страны призываю к этому, обращаясь к политикам и простым гражданам совместно с духовными лидерами других конфессий. Это примечательно, я считаю, что в эти тревожные дни священнослужители разных вероисповеданий оказывают друг другу небывалую поддержку. Господь благословил людей Украины способностью признавать иные точки зрения и искать друг в друге то, что нас объединяет, а не разделяет — это неоценимый дар.

От имени Духовного управления мусульман Украины «Умма» я хочу высказать полную поддержку коммюнике, принятого сегодня Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций на экстренном заседании. Участники заседания призывают к немедленному прекращению кровопролития, осуждают использование церквей и религиозных организаций в политических манипуляциях, а также просят о срочной встрече с Президентом Украины и лидерами оппозиции.

И, конечно, я от всего сердца присоединяюсь к их призыву молиться и даже, по возможности, соблюдать добровольный пост (ведь нет преграды между мольбой разговляющегося и Господом) за сохранения мира и целостности Соборного Украинского Государства.

Муфтий ДУМУ «Умма»

Саид Исмагилов