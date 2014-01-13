Духовное управление мусульман Крыма выпустило календарь на 2014 год

В целях религиозного просвещения крымчан и возрождения мусульманских обычаев и традиций на Крымском полуострове Духовное управление мусульман Крыма выпустило отрывной календарь на 2014 год на крымскотатарском языке.

В новом календаре указано время намаза для Крыма и крупнейших городов Украины, религиозные праздники и знаменательные события. Кроме того в календаре содержится полезная информация об Исламе, а кроме христианского летосчисления ведется летосчисление по хиджре.

Обладатели календаря смогут найти в нем информацию о выдающихся общественных и духовных личностях крымскотатарского народа, ответы на вопросы по основам обязанностей мусульманина (фард) и желательного (сунна), а также воспитанию детей (тарбия).

Календарь подготовлен для печати сотрудниками Духовного управления мусульман Крыма при поддержке Управления по делам религий Турецкой Республики и религиозным фондом Турции. Тираж календаря составляет 5 тыс. экземпляров.

Пресс-служба ДУМК