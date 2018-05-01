Мифы о пророке Мухаммаде

В исламском календаре рабиуль-авваль считается месяцем пророка Мухаммада. В этот месяц он родился и спустя 63 года, в этот же месяц, покинул наш мир, что само по себе достаточно символично.

Пророк Мухаммад положил начало великой исламской традиции, оставив после себя не только Священное Писание (Коран) и Священное предание (сунну), как основы будущей мировой религии, но и молодое объединенное арабское государство – зачаток блестящей исламской цивилизации.

Многие века мусульманские страны были локомотивом развития человечества в Европе, Азии и Африке. Религия Мухаммада – Ислам - стала стержнем собственно исламской цивилизационной модели, в которой права, свободы и законы соблюдались неукоснительно, развивались наука, техника и искусство. Мусульманские страны славились толерантностью и поликонфессиональностью. Достаточно вспомнить, что многие христианские направления, гонимые в Европе как еретические, на мусульманском Востоке нашли себе приют и свободу. То же и с иудеями, которые повсеместно имели свои общины от Магриба до Персии.

Зная все это, немыслимым и парадоксальным кажется то, что постигло исламскую цивилизацию в конце XX – начале XXI вв., когда Ислам стали настойчиво ассоциировать с нетерпимостью, насилием, террором и другими, не свойственными ему, качествами. Эта проблема стала полной неожиданностью для самих мусульман, так как подобные преступления априори не свойственны духу и принципам этой мировой религии. Очевидно, что исламский мир до сих пор пребывает в растерянности, так как не смог найти эффективного инструмента противодействия тем преступлениям, которые совершают обезумевшие фанатики, якобы от имени Ислама. Пока все ограничивается заявлениями подлинных исламских ученых, богословов и лидеров, в которых они вынуждены оправдываться, негодовать, осуждать и призывать не верить проповедникам насилия и нетерпимости. Это не дает нужного эффекта, так как неизвестно откуда взявшиеся идеологи экстремизма (пользуясь тем, что ползучая секуляризация вытеснила религиозные знания на окраину современных человеческих потребностей) мастерски манипулируют малообразованными людьми и популяризируют среди них идеи некого «псевдо-ислама», который с подлинным Исламом не только имеет мало общего, но и активно противостоит ему.

Это вызов, и исламская цивилизация просто вынуждена искать выход из этого трудного положения. В такой ситуации наиболее действенным способом преодоления проблемы является религиозное просвещение самих мусульман, а также - честная объективная информация, направленная на разрушение мифов об Исламе и пророке Мухаммаде, адресованная, в первую очередь, немусульманам.

Поскольку мусульмане Украины и всего мира в эти дни вспоминают жизненный путь пророка, его учение и мудрость, то уместно начать с трех мифов о Мухаммаде.

Миф 1. Он - автор Священного Корана

Исследователи и критики ведут бесконечные споры о том, кто же является автором Священного Корана. Очень уж необычен феномен его возникновения в сердце малообразованной Аравийской пустыни. Народ, не имевший ни одной собственной полноценной арабской книги (а Коран является первой книгой, записанной на арабском языке), вдруг, без всяких предпосылок, наработок, учебных заведений и богословских центров обзаводится таким шедевром, как Священный Коран. «Не было и полушки, да вдруг – алтын», - пожалуй, самая подходящая к данному феномену славянская пословица.

Для скептически настроенных исследователей, возможно, единственным несомненным фактом о Коране остается то, что он впервые был процитирован человеком, родившимся в Аравии, в городе Мекка, в шестом веке, по имени Мухаммад. А дальше внешние исследователи, не верящие в то, что Коран является Божественным Откровением, ведут ожесточенную полемику по поводу авторства данного шедевра. Одни считают, что Мухаммад сам является автором Корана, другие склоняются к мысли, что узнал его от других людей, сочинивших его, третьи думают, что пророк сделал «реферат» из религиозных текстов иудеев и христиан.

Автором Корана пророк Мухаммад быть не мог хотя бы потому, что никогда не был замечен в поэтических талантах, не изучал историю, богословие, природные науки и все остальные темы, о которых широко повествуется в Священном тексте. Даже более того, он был абсолютно неграмотен (не умел ни читать, ни писать). Это ставило в тупик даже самых яростных его оппонентов из числа современников, среди которых и близкие родственники. Они уж точно знали, что Мухаммад нигде ничему не обучался. И вдруг, в 40 лет он возвращается из уединения на горе посреди пустыни и декламирует Коран, несравненный ни по своему стилю, ни по содержанию, ни по глубине мысли и мудрости.

Он так и остался безграмотным, и принципиально не прикасался к чтению и письму, хотя в конце жизни у него было около 40 секретарей, записывавших с его слов Священный текст. Почему? Ответ в самом Коране: «Ты не читал ни одного Писания и не переписывал его своей десницей. Иначе приверженцы лжи впали бы в сомнение» (Коран, 29:48). То есть, если бы пророк умел читать, то у его оппонентов появился бы хоть какой-то шанс обвинить его в плагиате, а если бы он обладал поэтическими талантами, то его бы обвинили в том, что Коран не более, чем поэтическое сочинение. Но ни того, ни другого не было, поэтому скептики были обескуражены.

Сам Мухаммад неоднократно высказывался о том, что он не является автором Корана и декламируемый им текст - Божественное Откровение, ниспосылаемое ему незримым образом, подобно тому, как ниспосылались откровения прежним, в том числе и библейским, пророкам. Тем не менее, часть критиков считает, что он учился богословию и истории у христиан и иудеев.

Миф 2. Он учился у Людей Писания

Вопреки изобилию исторических материалов о Мухаммаде и широким исследованиям его жизни, в течение многих веков его критики так и не нашли тех таинственных учителей, у которых пророк мог бы учиться религиозным знаниям и Священным текстам. В самом начале своей пророческой миссии, в течение 13 лет, он подвергался гонениям, осмеиванию и репрессиям со стороны своих соплеменников. Было ли трудно такому количеству врагов доказать всем людям, что учение Мухаммада – плагиат? Разве им было бы тяжело найти и назвать тех людей, у которых пророк гипотетически мог учиться? Однако ни тогда, ни сейчас все его оппоненты не смогли найти никого, кто мог бы быть духовным и религиозным наставником пророка. Критики, не знающие реалий аравийской пустыни того времени, делают упор на караванные поездки, в которых участвовал пророк Ислама.

Все имеющиеся исторические свидетельства указывают, что Мухаммад имел три поездки из Мекки: в 6 лет он вместе с матерью ездил в Медину, в 12 лет вместе с дядей Абу Талибом был в караванной поездке в Сирию, и в 25 лет - водил караван в Сирию. Больше далеко за пределы примитивного языческого ареала арабов он не выезжал. Однако, ни в детстве, ни в юности (во время караванных поездок) он не замечен не только в религиозном обучении, но и в религиозной полемике.

Караваны выходили в путь только два раза в год в определенные периоды, когда погода позволяла без больших потерь пересекать пустыню, и всегда спешили с отбытием, не задерживаясь на длительное время в местах торговли, так как нужно было успеть вернуться назад до наступления сильной жары и песчаных бурь. Нужно иметь сильное воображение, чтобы сказать, что, будучи в деловой поездке, случайно встречаясь с иудеями и христианами, он мог достаточно изучить обе религии и создать на их основе новую религиозную систему. Тем более, что Мухаммад не умел читать, не знал иностранных языков, и, следовательно, не мог ознакомиться с религиозными текстами этих конфессий.

Даже если предположить, что слушал кого-то, то каким образом он смог за несколько дней запомнить все 73 книги Библии? По этим же причинам Мухаммад не мог сделать «реферат» путем выдергивания различных частей из предыдущих Священных Писаний. Для компиляции разрозненных текстов мало иметь их под рукой и уметь читать, нужно было бы еще мастерски перевести на чистейший арабский язык, и не просто на арабский, а вершину литературного арабского языка, так как Священный Коран по своей поэтичности и высоте слога абсолютно уникален.

Через 13 лет после начала Откровений, когда уже было ниспослано большинство сур Священного Корана, пророк переезжает в Медину, где, со временем, вступает в дискуссии с иудеями Медины и христианами из Наджрана, специально приехавшими пообщаться с ним. Но, как известно, Мухаммад общался не как ученик, а как учитель и наставник, вел с ними полемику и пытался доказать правильность исламской точки зрения на богословие, историю, заветы древних пророков.

Большое количество христиан и иудеев (современников пророка Мухаммада) стали мусульманами и поверили в его пророческую миссию. И вряд ли они бы уверовали в Ислам, если подозревали, что пророк позаимствовал свое учение из их Божественных Откровений, или учился у священников, монахов или раввинов.

Миф 3. Он жаждал власти, славы и богатств

Существует миф о том, что пророк Мухаммад, умело используя религию, на самом деле преследовал корыстные цели – обогащение, власть, славу и прочие, вполне земные, личные и клановые выгоды. Однако, этот миф полностью рушится, когда любой объективный исследователь знакомится с его жизнью, принципами и наследием.

До начала пророческой деятельности, финансовое положение Мухаммада было значительно лучше, чем потом. Он безбедно жил со своей женой Хадиджей, которая была богатой женщиной, занимавшейся торговлей. После начала пророческой миссии, они, наоборот, стали жить чрезвычайно скромно, можно сказать – бедно. Это была не временная жертва, а образ жизни. Фактически, это был протест против скупости, алчности, жадности и роскоши, которыми славились купцы Мекки. Вместо накопления богатств, пророк жертвовал свое имущество для поддержания сирот, бедных мусульман и рабов. Это настолько стало для Мухаммада и семьи нормой жизни, что он не обращал никакого внимания на то, что живет беднее многих мусульман. Однажды, Омар Аль-Хаттаб зашел в дом пророка: «Я заметил, что все содержимое его комнаты включает в себя три куска выдубленной кожи и пригоршню ячменя, но я не увидел ничего больше, – рассказывает он, - и тогда я начал плакать».

Мухаммад спросил: «Почему ты плачешь?» Я ответил: «О, посланник Аллаха! Как же мне не плакать? Я вижу все, что у тебя есть. В то время, как персы и римляне, не следующие за истинной верой и поклоняющиеся не Аллаху, живут в роскоши, а своих царей содержат в садах с управляемыми ручьями, избранный пророк и преданный раб Божий живет в такой ужасающей бедности!» Мухаммад ответил: «О, Омар! Легкость и удобство следующей жизни намного лучше, чем легкость и удобства этого мира. Неверующие наслаждаются их долей хороших вещей в этом мире, тогда как мы получим все это в жизни будущей».

Однажды, знатные мекканцы пообещали пророку богатство и славу в обмен на то, что он отречется от Ислама, но получили категорический отказ.

В другой раз, спустя много лет, он получил в подарок от вождя племени Фадак четырех верблюдов, нагруженных ценными вещами, тканями и деньгами, но раздал это все бедным мусульманам, не оставив себе ничего.

Умирая, Мухаммад был неимущим. Все, чем он владел на тот момент – 7 динаров, которые пророк раздал беднякам перед своей смертью. И это притом, что он уже несколько лет был главой огромного арабского государства, объединил весь Аравийский полуостров, и если бы пожелал, то мог поселиться в самом лучшем доме, в любом оазисе, или вообще, мог повелеть построить себе дворец. Но, как и надлежит Божьему посланнику, он сохранил верность скромному пророческому образу жизни. Было много и других ситуаций, показывающих, что Мухаммад не стремился к обогащению, поэтому версия, что его целью были богатства, абсолютно несостоятельна.

Предположение, что он назвал себя пророком, желая власти и славы, так же не выдерживает никакой критики. Посланник, как известно, был одним из самых удачных лидеров в истории человечества. Не имея никаких ресурсов, за 23 года он создал огромное государство, установил в нем справедливые и прогрессивные законы, и нанес поражения всем противникам, выступившим против него. Человек с такими качествами и талантами мог претендовать на лидерство и власть даже без претензий на пророчество.

Скептики говорят, что все эти успехи стали возможными только благодаря религиозному инструменту, т.е. – Исламу. Однако, Мухаммад никогда не приписывал себе авторства Священного Корана, и не говорил, что он придумал религию Ислам. Наоборот, всегда подчеркивал, что Священный Коран - это Божественное Откровение, а не его сочинение, равно как и Ислам – религия, установленная Богом, а не вымышленная и спроектированная им. Если бы пророк желал власти и славы, то претендовал бы и на авторство Корана, и на разработку исламской концепции.

Желание славы и известности проявляет свою рефлексию в торжественных и официозных мероприятиях, великолепных местах времяпровождения, дорогих одеждах и аксессуарах, склонности к восхвалению и т.д. Мухаммад же представлял собой полную противоположность всему этому. Он носил скромную и простую одежду, сам выполнял все виды работ, терпеливо общался и выслушивал каждого, кто обращался к нему. В одном поселении люди вставали в знак приветствия и уважения к нему, но он запретил им это делать, считая такое раболепие и благоговение недопустимым. Один человек, трепеща от уважения, попросил пророка разрешить приблизиться к нему, но Мухаммад сам подошел, похлопал по плечу и сказал: «Расслабься, брат, я, всего лишь, - сын женщины, которая ела засохший хлеб». Он категорически запрещал мусульманам восхвалять его и говорил: «Не превозносите меня так же, как христиане превозносят Иисуса, сына Марии, а говорите: он - раб Аллаха и Его посланник».

Хорошим примером скромности может быть образ его властвования. Последователи пророка были готовы возвеличивать его и повиноваться, но он твердо настаивал на том, что повиновение должно быть только Аллаху, который достоин всей славы и восхвалений.

Он относился с большой добротой и пониманием к маленьким детям в тот век, когда люди думали, что избиение – лучший метод воспитания. В век, когда женщины были для всех низшими существами, и считалось ниже мужского достоинства любить их; а посланник Аллаха любил своих жен, дочерей, родственниц и учил, чтобы верующие хорошо относились к женщинам. Пророк был добр и милостив даже к своим врагам. Во время одного из сражений, когда мусульмане гибли под мечами язычников, люди попросили его проклясть врага, а он ответил: «Я не был послан для того, чтобы проклинать». Вместо этого сказал: «О, мой Господь! Прости мой народ, ибо они не ведают, что совершают».

Он приказывал своим воинам избегать вероломства и предательства, запрещал убивать женщин, детей, стариков, инвалидов, слепых и хромых; приказал не разрушать дома, не сжигать пальмы, фруктовые деревья и посевы, не уничтожать средства к существованию людей.

Вне всякого сомнения, пророк Мухаммад был выдающейся личностью. Вот уже 14 веков его любили и любят миллиарды людей из всех уголков земли. Ему подражают, у него учатся, его именем называют миллионы новорожденных младенцев. Никакой силой и властью этого не достичь, ни за какие деньги не купить. Свет веры, идущий из сердца человека, находит отблеск в сердцах верующих даже спустя тысячелетия.

Пожалуй, только две личности за всю историю человечества удостоились такого почета, любви и уважения – Иисус и Мухаммад. И это понятно, ведь пророк Мухаммад сказал: «Все посланники Божьи - братья».

Муфтий ДУМУ «Умма» Саид Исмагилов - для "УНИАН-Религии"