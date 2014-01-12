Сегодня мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда

Мусульмане во всем мире 12 января 2014 года, отмечают Маулид ан-Наби - День рождения пророка Мухаммеда.

Люди, исповедующие ислам, в этот день вспоминают жизнь пророка и молятся.

Точная дата рождения Мухаммеда неизвестна. Поэтому праздник был приурочен ко дню его смерти и отмечается 12 числа третьего месяца Раби аль-авваль по исламскому календарю. В этом году священная дата пришлась на 12 января.

В исламе даты смерти воспринимаются как рождение для вечной жизни. Именно поэтому такие дни отмечаются более торжественно.

Праздник Маулид ан-Наби является третьей почитаемой датой для мусульман после праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

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