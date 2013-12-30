Духовные лидеры российского ислама назвали теракты в Волгограде вызовом мусульманской умме

Главы мусульманских организаций России объединились в осуждении серии жестоких терактов в Волгограде и выразили глубокое возмущение действиями преступников.

"Чудовищное злодеяние, совершенное преступными фанатиками по наущению подлых провокаторов - это святотатственный акт варварского насилия", - отметил в своем послании глава Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин. По словам муфтия, это "преднамеренный вызов всему нашему сообществу, направленному на дестабилизацию процесса гражданского единения российского народа". "Какими бы мотивами ни руководствовались преступники, им нет и никогда не может быть никакого оправдания, ибо на свете нет ничего более богопротивного, чем убийство беззащитных людей", - добавил Таджутдин.

Союз мусульман Волгоградской области также глубоко соболезнует семьям погибших и осуждает "зловещий акт, осуществленный накануне светлого религиозного праздника Рождества Христова". "Еще не просохли слезы у родственников и близких погибших при взрыве автобуса в октябре, как всем нам вновь преподносят свой кровавый "подарок" изверги, считающие себя борцами за веру. Но о какой вере можно говорить, когда проливается кровь невинных!", - говорится в специальном заявлении организации.

Зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов в интервью ИТАР-ТАСС подчеркнул, что мусульмане России сейчас "должны сплотиться перед угрозой терроризма, у которого нет национальности". "Преступники преследуют свои политические цели, чтобы дестабилизировать ситуацию, настроить одних людей против других. Это проблема всего нашего общества, поэтому нам следует быть более бдительными и более тесно взаимодействовать, чтобы преодолеть тот раскол, смуту, которые сеют некоторые группы", - пояснил он. "Мы посвящаем в эти дни свои молитвы тем усопшим, которые безвременно покинули этот мир, и тем, кто потерял своих родных и близких", - заключил муфтий.

Также свои соболезнования выразили Духовные управления мусульман Москвы, Татарстана, Всероссийский муфтият и другие мусульманские организации.

"Бесполезно взывать к совести террористов, нужны быстрые силовые меры"

Призывы духовных лидеров уже не способны сегодня остановить террористов, которые лишь прикрываются религиозными мотивами для совершения страшных преступлений. Об этом сказал ИТАР-ТАСС известный исламский богослов, глава Совета улемов Всероссийского муфтията Фарид Салман.

"На сегодняшний день у духовных управлений мусульман, у духовных лидеров, кроме призывов раскаяться способов повлиять нет, - отметил он. - Единственное, что мы можем сделать - это воззвать к совести, но у преступников совести нет, поэтому они духовных лидеров не слушают". По мнению Салмана, "в данной ситуации мусульмане, да и все жители России уповают только на жесткость правоохранительных органов, которые должны найти, разоблачить и ликвидировать базы террористов в нашей стране".

Духовный лидер считает, что пришло время пересмотреть российское законодательство в отношении терроризма и, в частности "немедленно прекратить деятельность всех радикальных групп, использующих элементы исламского учения для пропаганды своих идей", которые, по его словам, "свободно действуют сейчас в нашей стране и пока не запрещены".