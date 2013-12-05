В России ханская мечеть XV века передана мусульманской общине

Одна из древнейших мечетей России - в городе Касимове Рязанской области - передана в собственность Духовному управлению мусульман Европейской части России (ДУМЕР), сообщила пресс-служба управления.

"Акты передачи зданий Ханской мечети, гробниц Шах Али хана и Мухаммад Авган султана подписал руководитель территориального управления Росимущества в Рязанской области Николай Таскин и первый зампредседателя ДУМЕР Дамир Гиззатуллин", - пояснили в пресс-службе.

Ранее мечеть находилась в оперативном управлении Касимовского краеведческого музея, однако мусульмане давно добивались ее передачи верующим.

Ханская мечеть XV века - памятник архитектуры федерального значения. Это вторая по древности из сохранившихся исторических мечетей России после Джума-мечети в дагестанском Дербенте, которая ведет свою историю с VIII века.

ИТАР-ТАСС