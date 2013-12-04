В Анголе хотят запретить ислам

«Закон о прямых гонениях на ислам пока не принят, но правительство Анголы фактически предпринимает однозначные шаги в этом направлении», - утверждает El Mundo со ссылкой на правозащитные движения и мусульманские организации Африки. Журналист Альберто Рохас сообщает: полиция закрыла 78 мечетей и «поощрила сожжение еще 10». Полиция сослалась на то, что у мечетей нет лицензий. «В открытую о «запрете ислама говорила лишь министр культуры Анголы Роза Круш», - добавляет автор.

По действующему закону государство в Анголе признает только те религиозные конфессии, которые собрали подписи 100 тыс. верующих и имеют «представительства» как минимум в 12 из 18 провинций. 95% населения в Анголе - христиане, мусульман всего 90 тыс., говорится в статье.

По данным газеты, правительство Анголы намерено объявить вне закона еще 194 малочисленных конфессии - например, буддизм и индуизм. «Однако ангольские мусульмане считают, что норма создана, дабы предотвратить наступление мусульманской религии, безудержно распространяющейся в субсахарианской Африке», - говорится в статье.

В Анголе никогда не было розни между христианами и мусульманами, но есть опасения, что распространение ислама может расколоть общество, как это сейчас происходит в Нигерии и Центральноафриканской республике, отмечает Альберто Рохас.

"InoPressa"/"El Mundo"