Мусульмане Украины осудили насилие и призывают не поддаваться на провокации

В условиях напряженной ситуации в Украине, Духовное управление мусульман Украины «Умма» выразило протест против событий, произошедших ночью 30 ноября на Майдане Незалежности в Киеве.

От лица мусульман религиозных общин ДУМУ «Умма» призвало ответственных за ситуацию соблюдать права и свободы граждан страны.

«Обращаемся ко всем силам, политическим партиям, государственным органам и гражданам Украины не допустить повторного избиения мирного гражданского населения, а также не поддаваться на провокации», – говорится в обращении.

ДУМУ также призвало все стороны к диалогу, миру и взаимопониманию, выразило надежду, что власть услышит требования граждан и примет их во внимание, а так же призвало верующих к общей молитве за Украину и мир в стране.

Прежде, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров уже осудил действия силовиков на площади Свободы в Киеве, назвав произошедшее «показательно-устрашающей акцией».

Кроме того, главы всех христианских церквей Украины, включая Московский патриархат, осудили разгон Евромайдана. Церковные лидеры определенно осуждают избиение мирных граждан и заявляют, что духовенство вместе с народом выступает за сближение с ЕС. В общей сложности около 10 глав различных христианских церквей высказались против применения силы на Майдане.