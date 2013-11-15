В Турции женщинам-депутатам разрешили носить брюки
А в октябре разрешили платки
В Турции женщинам-парламентариям разрешили приходить на заседания в брюках. Как передает русская служба Би-Би-Си, решение снять запрет на ношение брюк было принято в связи с жалобой депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Сафак Павей.
Она неоднократно пыталась добиться разрешения на ношение брюк, поскольку одна из ее ног заменена протезом.
В октябре женщинам-парламентариям разрешили носить на работу головные платки, соответствующие исламской традиции.
Запрет на ношение головных платков женщинами в других государственных учреждениях был снят в сентябре.
Отмену запрета на ношение платков поддерживала правящая Партия справедливости и развития, которую оппозиция обвиняет в исламизме и отходе от принципов светского государства.
Источник: http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2013/11/131114_rn_turkey_parliament_trousers.shtml
Как передает русская служба Би-Би-Си, решение снять запрет на ношение брюк было принято в связи с жалобой депутата от оппозиционной Народно-республиканской партии Сафак Павей.