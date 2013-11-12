Мохаммед Джавад Зариф: конфликт между суннитами и шиитами угрожает всему миру

Религиозный конфликт между шиитами и суннитами в исламе представляет самую серьезную угрозу безопасности в современном мире, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф.

В интервью Би-Би-Си Зариф обвинил некоторые страны, населенные преимущественно суннитами, в паникерстве.

"Некоторые люди подлили масла в огонь неприязни к недальновидным политическим интересам", - сказал он.

Противостояние и религиозные конфликты между суннитами и шиитами продолжаются уже давно, однако перипетии последнего десятилетия на Ближнем Востоке, в особенности вторжение войск НАТО в Ирак в 2003 году, значительно усугубили ситуацию.

Только в текущем году в Ираке в результате этого религиозного противостояния погибло около 6500 мирных жителей - печальный рекорд за последние пять лет.