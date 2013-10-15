Крымский муфтий призывает мусульман не поддаваться на провокации

Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев призывает мусульман полуострова сохранять спокойствие, несмотря на пожары в двух мечетях 13 и 15 октября, которые он считает поджогом.

«Дорогие единоверцы! В эти священные для каждого мусульманина дни Курбан-байрама, Духовное управление мусульман Крыма, к большому сожалению, вынуждено обратится к вам не только с поздравлениями. 13-15 октября на территории Крыма вновь предприняты попытки развязывания межконфессионального конфликта», - говорится в обращении муфтия, текстом которого располагает УНИАН.

Помимо пожаров в Саках и Красногвардейском районе, Аблаев сообщил о «попытке захвата земельного участка» в Симферопольском районе, по его данным, предоставленном ранее под возведение мусульманского культового объекта.

«Силами спецтехники на земельный участок будущей мечети свезены торговые бутики с близлежащей торговой ярмарки. Действия по захвату земельного участка мечети местная власть объясняет наличием государственного акта», - отмечает муфтий.

«Духовное управление мусульман Крыма обращается к единоверцам с призывом сохранять стойкость духа, проявить бдительность, не поддаваться на провокации. На все воля всевышнего! Аллах всемогущ и справедлив!», - подчеркнул муфтий.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 октября горела мечеть в Саках, в ДУМК считают, что ее подожгли. Милиция открыла уголовное производство. Намаз во вторник сакские мусульмане проводили на улице. Утром 15 октября произошел пожар в мечети в селе Ровное Красногвардейского района .