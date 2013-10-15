Янукович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам
11:08, 15 октября 2013Ислам
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Праздник побуждает к миру
Президент Украины Виктор Янукович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.
Текст приветствия обнародован на сайте главы государства.
Президент отметил, Курбан-байрам - праздник, символизируя взаимопрощение, побуждает к миру и помощи ближнему.
Янукович пожелал исламскому сообществу здоровья, счастья, радости, достатка и домашнего тепла.
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