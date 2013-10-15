Янукович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам

Праздник побуждает к миру

Президент Украины Виктор Янукович поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

Текст приветствия обнародован на сайте главы государства.

Президент отметил, Курбан-байрам - праздник, символизируя взаимопрощение, побуждает к миру и помощи ближнему.

Янукович пожелал исламскому сообществу здоровья, счастья, радости, достатка и домашнего тепла.

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