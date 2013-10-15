Мусульманский мир встречает главный праздник в исламе — Курбан-байрам

Мусульманский мир во вторник встречает главный праздник в исламе — праздник жертвоприношения, или Курбан-байрам, который в 2013 году отмечается 15-17 октября. Праздник также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин, сообщает РИА Новости.

"По преданию, пророк Ибрахим долгие годы ждал появления сына и, в знак благодарности Господу-Творцу, был готов принести своего первенца ему в жертву… Всевышний, испытав своего друга в верности обету, заменил человеческую жертву на жертвенного барашка. В этом как раз и заключается духовный смысл этого великого праздника: Господь, Творец мироздания, не нуждается в какой-либо жертве, но испытывает нас в искренности намерений", — сказал глава совета улемов Всероссийского муфтията муфтий Фарид Салманмуфтий.

Суть праздника состоит в том, чтобы подобно пророку Ибрагиму (Аврааму) принести Аллаху жертвенное животное — барана, быка или корову. Обряд жертвоприношения был установлен еще основоположником исламской религии пророком Мухаммедом.

Мясо жертвенного животного разделяется на несколько частей: собственно для того, кто принес жертву, и для его домочадцев, для раздачи нуждающимся и для угощения гостей на домашней трапезе в честь праздника.