В Саках в мечети произошел пожар

По словам Муфтия Крыма, данное происшествие накануне одного из главных праздников мусульман Куйрбан байрама будет способствовать единению мусульман.

Вчера вечером горела центральная мечеть города Саки. Огонь начал распространяться из подсобного помещения, пожарные боролись с пламенем около часа. За это время успели сгореть терраса, комната имама и подсобные помещения, в молельной комнате тоже были видны следы пожара. Пострадавших нет, сообщает "Сегодня". Имам сакского региона Эмирасан Умеров считает, что это был поджог.

Как сообщают в Духовном управлении мусульман Крыма (ДУМК), муфтий хаджи Эмирали Аблаев уже посетил мечеть, где вместе с главами местных меджлисов и членов религиозной общины обсудили вопрос о восстановлении помещений. По словам Муфтия Крыма, данная провокация накануне одного из главных праздников мусульман Куйрбан- байрама (Праздник Жертвоприношения) будет способствовать единению мусульман, в том числе, и в оказании материальной помощи для восстановления мечети.

Завтрашний праздничный намаз планируется провести на улице перед мечетью. Сейчас ДУМК готовит обращение в правоохранительные органы. Официально в милиции пока не говорят о поджоге. Эксперт осмотрел место возгорания и вскоре вынесет заключение. Данное происшествие занесено в единый реестр досудебных расследований по факту умышленного повреждения чужого имущества. Виновного по данной статье ждет лишение свободы от трех до пятнадцати лет. Проводится следствие.