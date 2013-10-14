Мусульмане Киева приглашают на Курбан-Байрам в соборную мечеть «Ар-Рахма»

15 октября в 8.30 в Киевской соборной мечети «Ар-Рахма» (ул. Лукъяновская, 46) состоится празднование самого большого праздника Ислама Курбан-Байрам (араб. Ид Аль-Адха).

В программе мероприятия: праздничная молитва, проповедь, поздравления, посещение мусульманского кладбища, благотворительная ярмарка и праздничный обед.

Курбан-байрам – символ объединения верующих независимо от их национальности и социального положения. Именно этот праздник больше остальных определяет суть религии Ислам.