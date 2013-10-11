Крымские депутаты предложили сделать мусульманские праздники выходными

Постоянная комиссия Верховной Рады Крыма по межнациональным отношениям выступила с инициативой введения в автономии двух дополнительных выходных дней во время празднования мусульманских праздников Ураза-Байрам и Курбан-байрам.

Об этом «Вестям» сообщил глава комиссии Энвер Абдураимов. По его словам, новации предполагают внесение изменений в Кодекс законов о труде.

«Запланированные изменения будут распространяться только на жителей республики. Причем, Ураза-Байрам и Курбан-байрам будут выходными днями для всех крымчан, невзирая на национальности и религиозную принадлежность», - заверил Энвер Абдураимов.

По его мнению, введение в автономии дополнительных выходных оправдано тем, что в Крыму проживают около 85% мусульман Украины.

Глава комиссии отметил, что внесение изменений предполагает сложную процедуру, и дополнительные выходные у жителей Крыма могут появиться, в лучшем случае, в следующем году.

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