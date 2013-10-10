Франко-турецкий исламский университет будет построен в пригороде Страсбурга, сообщает Ansamed.info.

Основной целью проекта, полностью финансируемого Турцией, являются обучение имамов на арабском языке.

На данный момент существует только 2 частных института во Франции, в которых возможно обучение имамов: школа, организованная Парижской мечетью, и институт, учреждённый Союзом Исламских организаций Франции под покровительством «Братьев Мусульман».

Помимо 5-летнего курса исламской теологии в университете планируются также средняя школа для имамов и стажировка.

«Школа для имамов станет ресурсом студентов для теологического факультета. Данный университет послужит прототипом и для других исламских образовательных проектов во Франции и во всей Европе», — заявил в интервью Libération социалист Сабан Кипер, советник Страсбургского муниципалитета.

Религии в учебной программе будет отводиться как минимум 6 часов в неделю. Будет организован зал для совершения намаза.

По данным Libération, Турция уже выделила 15 млн. евро на «осуществления самого амбициозного турецкого исламского проекта во Франции».

Помимо прочего, одной из основных целей проекта является обучение подрастающего поколения мусульман, родившихся и выросших уже на территории Франции.

По мнению социолога Романа Сезе, несмотря на то, что в частные институты поступает значительное количество студентов, немногие из них в действительности хотят становиться имамами. Молодые мусульмане не хотят брать на себя ответственность и работать в мечети, поскольку работа имама мало оплачивается и не имеет социального обеспечения. Большинство студентов идут изучать арабский язык, либо просто хотят изучить религию.

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