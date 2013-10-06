В Симферополе неизвестные сорвали проведение женской исламской конференции

В Симферополе неизвестные сорвали проведение общекрымской женской исламской конференции, сообщив о заложениии взрывчатки в здание, в котором планировали провести мероприятие Конференцию организовала лига мусульманок "Инсаф" ("Справедливость"), которую связывают с крымским отделением "Исламской партии освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"), запрещенной в ряде стран за радикальные взгляды.

Вместе с тем партия легально действует во многих странах Европы и в США.

"Протекает крыша"

Представители "Инсаф" рассказали ВВС Украина, что конференцию изначально планировали провести во Дворце культуры профсоюзов, однако в пятницу администрация заведения вдруг отказала в аренде, сославшись на то, что "протекает крыша". Организаторы срочно обратились в музыкальное училище им. Чайковского, где заключили договор об аренде актового зала. Однако, когда конференция должна была начаться, здание училища было обесточено, а чуть позже прибыли правоохранители, сообщив, что получили сообщение о заминировании учебного заведения. Председатель правления лиги "Инсаф" считает, что кто-то умышленно сорвал конференцию.

"Я считаю все произошедшее - чистой воды провокацией, которую аккуратно замаскировали разными предлогами", - заявила она.

Форум под угрозой?

На 7-8 октября в Симферополе запланирован международный форум "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", на который съедутся представители партии из стран СНГ, Ближнего Востока и Европы. Фазыл Амзаев, представитель партии в Украине, заявил, что форум созывают для того, чтобы "разрушить ложные стереотипы о деятельности "Хизб ут-Тахрир", открыто и публично рассказать о себе и своей работе".

По его словам, на форум, кроме представителей партии, приглашены руководство Меджлиса крымскотатарского народа и Духовного управления мусульман Крыма (ДУМК), где "Хизб ут-Тахрир" называют радикальной сектой, а также представителей крымской власти, экспертов и журналистов. Придут ли представители власти, не известно, однако в Меджлисе и ДУМК ВВС Украины заверили, что на конференцию "хизбов" от них никто не собирается. Между тем Амзаев говорит, что опасается провокаций, направленных на срыв форума. "Мы надеемся, что провокаций не будет. Однако мы готовы к ним" , - заявил он.

Напомним, в июне в Симферополе, за несколько часов до начала митинга "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", на месте его проведения правоохранители нашли снаряд времен Второй мировой войны. Поэтому акцию перенесли на соседнюю площадку.